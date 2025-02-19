Путин обнял Собчак

Президент России Владимир Путин, покидая концерт памяти экс-мэра Петербурга Анатолия Собчака, тепло попрощался с вдовой и дочерью политика — Людмилой Нарусовой и Ксенией Собчак. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, в среду, 19 февраля, глава государства выступил на торжественном вечере, посвященном Собчаку. В десятиминутной речи он поделился теплыми воспоминаниями и дал самые позитивные характеристики своему бывшему руководителю.

После окончания концерта Путин подошел к Нарусовой и Собчак. Взяв вдову за руку, он обменялся с ней несколькими репликами. После чего президент попрощался и с Ксенией Собчак, приобняв ее и поцеловав в щеку.

Путин встретился и пообщался с сыном Ксении Собчак

Кроме того, президент посетил Васильевский остров и возложил цветы к памятнику Анатолию Собчаку. Там российский лидер снова встретился с Нарусовой и Собчак.

Вдова мэра представила Путину своего внука Платона. Президент пожал мальчику руку, обнял его, уделил несколько минут разговору с ним.

Анатолий Собчак руководил Санкт-Петербургом (Ленинградом) с 1991 по 1996 годы. Он был первым и единственным мэром Санкт-Петербурга — сейчас руководство городом осуществляет губернатор.