Путин назвал Собчака талантливым оратором

Анатолий Собчак был талантливым человеком и оратором, который говорил так, как думал. Такую характеристику первому мэру Санкт-Петербурга дал президент РФ Владимир Путин на вечере памяти Собчака в петербургской филармонии.

"Он был очень талантливый оратор, талантливый человек, - сказал российский лидер. - Кроме того, что он был талантлив, он умел заражать собой, своими идеями. Он говорил от сердца, говорил так, как думал. А это всегда встречается доверием со стороны аудитории. Сам он твердо верил в то, что говорил и предлагал, [верил] в то, что отстаивал".

Президент также поделился воспоминаниями о том, как аудитория реагировала на выступления Собчака.

"Я с ним ездил вместе по регионам России в ходе различных предвыборных мероприятий общенационального характера и значения. Иногда думал: "Зачем мы сюда идем? Ничего хорошего нам ждать здесь не приходится". И когда заходили в зал, я думал про себя: "Я прав". Потому что, как только [Собчак] появлялся в зале, зал гудел. Вот прямо честно. А выходил он под аплодисменты. Это было удивительно", - рассказал глава государства.

Анатолий Собчак руководил Санкт-Петербургом (Ленинградом) с 1991 по 1996 годы. Он был первым и единственным мэром Санкт-Петербурга - сейчас руководство городом осуществляет губернатор. Нынешний президент РФ Владимир Путин работал в его команде. При Собчаке городу было возвращено историческое название - Санкт-Петербург. Собчак умер 19 февраля 2000 года.