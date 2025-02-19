Путин вспомнил, как Собчак перенес распад СССР

Первый и единственный мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак тяжело воспринял распад СССР и никогда не поддерживал разрушения страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Эпоха собчака — это эпоха больших потрясений для страны. Он тяжело воспринял распад СССР <...> Он никогда не выступал за разрушение нашего Отечества», — сообщил Владимир Путин на концерте памяти Собчака, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Глава государства передал слова петербургского мэра, которые слышал только он.

«Зачем они это делают? Зачем они разрушают страну?», — передал Путин вопросы Собчака.

Президент РФ также напомнил, что именно фраза Собчака — «Если уходите из СССР, то уходите с тем, с чем пришли», — стала известной и пророческой. Путин отметил, что его слова могли бы предостеречь от многих потерь.

Анатолий Собчак руководил Петербургом с 1991 по 1996 года и был первым и единственным мэром этого города — после него Санкт-Петербургом руководит губернатор. В команде Собчака работал и будущий российский президент Путин.

Именно при Собчаке было сменено название — Ленинград вновь стал Санкт-Петербургом. Сегодня отмечается 25-я годовщина смерти мэра — он умер 19 февраля 2000 года.