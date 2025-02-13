Путин объявил благодарность дочери Кадырова

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Карина, занимающая должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства республики, удостоена благодарности президента России Владимира Путина.

Об этом говорится в распоряжении главы государства, размещённом на портале официального опубликования правовых актов.

« О б ъ я в и т ь б л а г о д а р н о с т ь п р е з и д е н т а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и К а р и н е К а д ы р о в о й . . . » — у к а з ы в а е т с я в документе.

В феврале 2024 года сообщалось о награждении орденом ДНР старшей дочери главы Чечни Айшат Кадыровой, занимающей должность вице-премьера республики по социальному блоку.