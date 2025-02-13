Путин объявил благодарность дочери Кадырова Карине

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Карина, занимающая должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства республики, удостоена благодарности президента России Владимира Путина.

Путин объявил благодарность дочери Кадырова
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Об этом говорится в распоряжении главы государства, размещённом на портале официального опубликования правовых актов.

«Объявить благодарность президента Российской Федерации Карине Кадыровой...» указывается в документе.

В феврале 2024 года сообщалось о награждении орденом ДНР старшей дочери главы Чечни Айшат Кадыровой, занимающей должность вице-премьера республики по социальному блоку.

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