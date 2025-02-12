Песков раскрыл детали разговора Путина с Трампом

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, он длился полтора часа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В частности, в ходе проведенного разговора Путин согласился с Трампом о том, что мирное урегулирование конфликта на Украине можно достичь посредством переговоров. Кроме того, стороны договорились о том, что Россия готова принять у себя американских должностных лиц для обсуждения окончания боевых действий.

« П у т и н п о д д е р ж а л т е з и с Трампа о том, что наступило время работать вместе», — резюмировал представитель Кремля.

Песков также указал, что Путин подчеркнул в разговоре с Трампом на необходимость устранить первопричины конфликта на Украине. Помимо Украины, стороны обсудили урегулирование на Ближнем Востоке, а также обмен заключенными между Россией и США. По словам пресс-секретаря российского лидера, Трамп подтвердил обязательства США по возвращению удерживаемого гражданина России.