Трамп и Путин провели переговоры

Глава США Дональд Трамп заявил, что в среду утром, 12 февраля, провел длинный, продуктивный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

По словам американского лидера, беседа была долгой. Стороны обсудили Украину, Ближний Восток, а также темы энергетики, доллара и искусственного интеллекта.

Трамп заявил, что они с Путиным согласились с необходимостью остановить конфликт на Украине.

Президент США отметил, что договорился с российским коллегой о том, что следует поручить командам начать подготовку к переговорам «немедленно».

Трамп заявил, что в разговоре с Путиным поднималась тема совместной борьбы на полях Второй мировой войны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, в свою очередь, что разговор длился 1,5 часа. Он добавил, что Путин пригласил Трампа в Москву.

По его словам, лидеры также обсудили обмен гражданами РФ и США. Трамп заверил Путина, что США выполнят все достигнутые договоренности касательно обмена гражданами РФ и США.

Путин выразил готовность принять в Москве должностных лиц США, сообщил Песков.