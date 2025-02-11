В МИД России вызвали посла Израиля

Посол Израиля Симона Гальперин была вызвана в МИД России для встречи с российской стороной.

МИД России вызвал посла Израиля
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Об этом сообщает ТАСС.

«Как стало известно, дипломат проводит встречу с российской стороной, о ее содержании станет известно позже», отмечается в сообщении.

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова посла Израиля Гальперин, занижающие вклад Москвы в процесс освобождения удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС заложников вызывают удивление. Дипломат также подчеркнула, что содействие России в освобождении заложников позволило руководству Израиля пересмотреть свою скептичную позицию к имеющимся у Москвы контактам с палестинской группировкой.

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