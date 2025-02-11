МИД России вызвал посла Израиля

Посол Израиля Симона Гальперин была вызвана в МИД России для встречи с российской стороной.

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Об этом сообщает ТАСС.

« К а к с т а л о и з в е с т н о , д и п л о м а т п р о в о д и т в с т р е ч у с р о с с и й с к о й с т о р о н о й , о е е с о д е р ж а н и и с т а н е т и з в е с т н о п о з ж е » , — о т м е ч а е т с я в с о о б щ е н и и .

Посла ФРГ вызвали в МИД России

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова посла Израиля Гальперин, занижающие вклад Москвы в процесс освобождения удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС заложников вызывают удивление. Дипломат также подчеркнула, что содействие России в освобождении заложников позволило руководству Израиля пересмотреть свою скептичную позицию к имеющимся у Москвы контактам с палестинской группировкой.