Валуеву запретили въезд в Азербайджан
Власти Азербайджана запретили въезд в страну депутату Госдумы Николаю Валуеву, раскритиковавшему закрытие Русского дома в Баку. Информация об этом была опубликована на сайте МИД Азербайджана.
Азербайджан 3 февраля направил российской стороне официальную ноту о прекращении деятельности Русского дома. Глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Русский Дом, являющийся представительством Россотрудничества в Азербайджане, не зарегистрирован как юридическое лицо. По его словам, это нарушает законодательство страны.
После чего Николай Валуев в своем Telegram-канале раскритиковал это решение Баку и призвал российские власти обратить внимание на азербайджанские диаспоры, действующие на территории России.
Сегодня представитель азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде назвал «абсолютно неприемлемыми, оскорбительными и полными угроз» заявления Николая Валуева в адрес Азербайджана и азербайджанского народа.
«В этой связи его имя внесено в список лиц, которым запрещен въезд в Азербайджанскую Республику», - пояснил дипломат.
Он также отметил, что Валуев не единственный российский депутат, который внесен в список «персон нон грата».
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«Ранее в него уже были включены Константин Затулин и Виталий Милонов за различные действия против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана», - заявил он.
В МИД также пообещали принимать необходимые меры в отношении лиц, «выступающих против суверенитета, территориальной целостности и народа Азербайджана».