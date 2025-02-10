Валуеву запретили въезд в Азербайджан

Власти Азербайджана запретили въезд в страну депутату Госдумы Николаю Валуеву, раскритиковавшему закрытие Русского дома в Баку. Информация об этом была опубликована на сайте МИД Азербайджана.

Азербайджан 3 февраля направил российской стороне официальную ноту о прекращении деятельности Русского дома. Глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Русский Дом, являющийся представительством Россотрудничества в Азербайджане, не зарегистрирован как юридическое лицо. По его словам, это нарушает законодательство страны.

После чего Николай Валуев в своем Telegram-канале раскритиковал это решение Баку и призвал российские власти обратить внимание на азербайджанские диаспоры, действующие на территории России.

Сегодня представитель азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде назвал «абсолютно неприемлемыми, оскорбительными и полными угроз» заявления Николая Валуева в адрес Азербайджана и азербайджанского народа.

« В э т о й с в я з и е г о и м я в н е с е н о в с п и с о к л и ц , к о т о р ы м з а п р е щ е н в ъ е з д в А з е р б а й д ж а н с к у ю Р е с п у б л и к у » , - п о я с н и л д и п л о м а т .

Он также отметил, что Валуев не единственный российский депутат, который внесен в список «персон нон грата».

Азербайджан потребовал от Русского дома в Баку покинуть арендуемое помещение

« Р а н е е в н е г о у ж е б ы л и в к л ю ч е н ы К о н с т а н т и н З а т у л и н и В и т а л и й М и л о н о в з а р а з л и ч н ы е д е й с т в и я п р о т и в с у в е р е н и т е т а и т е р р и т о р и а л ь н о й ц е л о с т н о с т и А з е р б а й д ж а н а » , - з а я в и л о н .

В МИД также пообещали принимать необходимые меры в отношении лиц, «выступающих против суверенитета, территориальной целостности и народа Азербайджана».