В России предложили дать Европе окончательно упасть

Сенатор Алексей Пушков заявил, что либеральной Европе нужно дать «окончательно упасть», когда она развалится. Об этом он в эфире Первого канала.

В России предложили дать Европе окончательно упасть
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Сенатор напомнил, что во многих странах Европы сейчас наблюдается кризисная ситуация. В качестве примера он привел Великобританию, Францию и Германию.

«И когда Европа окончательно развалится, я думаю, что все-таки начнется процесс модификации правящих элит. Не везде они настолько сильны, как нам сейчас представляется», сказал он.

Ранее Пушков назвал Украину вредоносной для Европы. По его мнению, страна продолжает существовать только благодаря «сговору правящих в Европе либеральных элит». Политик добавил, что население других стран страдает от продолжающейся поддержки Киева.

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