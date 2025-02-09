Сенатор Алексей Пушков заявил, что либеральной Европе нужно дать «окончательно упасть», когда она развалится. Об этом он в эфире Первого канала.

Сенатор напомнил, что во многих странах Европы сейчас наблюдается кризисная ситуация. В качестве примера он привел Великобританию, Францию и Германию.

« И к о г д а Е в р о п а о к о н ч а т е л ь н о р а з в а л и т с я , я д у м а ю , ч т о в с е - т а к и н а ч н е т с я п р о ц е с с м о д и ф и к а ц и и п р а в я щ и х э л и т . Н е в е з д е о н и н а с т о л ь к о с и л ь н ы , к а к н а м с е й ч а с п р е д с т а в л я е т с я » , — с к а з а л о н .

Ранее Пушков назвал Украину вредоносной для Европы. По его мнению, страна продолжает существовать только благодаря «сговору правящих в Европе либеральных элит». Политик добавил, что население других стран страдает от продолжающейся поддержки Киева.