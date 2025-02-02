Володин отправляется с визитом в Индию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отправляется 2 февраля с коллегами в Индию, где запланированы важные встречи и переговоры. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Сегодня вместе с коллегами планирую посетить Индию. Поездка должна была состояться изначально в декабре прошлого года, но по причине ковида ее пришлось отложить. К ночи будем в Нью-Дели, завтра запланированы важные встречи и переговоры", - отметил председатель Госдумы.
Володин добавил, что 4 февраля запланировано посещение одного из штатов, а во второй половине дня - возвращение в Россию.
"Попытки Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию от всего мира провалились. Индия - стратегический партнер. С ней нас связывают многолетние отношения доверия и взаимовыгодного сотрудничества", - пояснил он.
Председатель Госдумы считает необходимым развивать контакты по всем направлениям.
"Со своей стороны постараемся активизировать взаимодействие в рамках парламентского измерения", - добавил Володин.