Кадыров обратился к Лукашенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии. Свое обращение к белорусскому лидеру российский политик опубликовал в Telegram.

По словам Кадырова, он очень рад, что многолетний опыт, эффективность работы и преданность Лукашенко жителям Белоруссии получили признание граждан.

« С ч и т а ю , ч т о Александр Лукашенко единственный достойный кандидат на этот ответственный пост, обладающий необходимыми качествами для обеспечения стабильности и процветания страны», — написал глава Чечни.

Он подчеркнул, что благодаря Лукашенко отношения республики с Россией с каждым годом становятся крепче, приобретая более стратегический характер.

Кроме того, Кадыров напомнил, что Европарламент призывал не признавать выборы в Белоруссии еще до их проведения.

« К о г д а с т р у к т у р ы , д а л е к и е о т р е а л ь н ы х и н т е р е с о в б е л о р у с с к о г о н а р о д а , п ы т а ю т с я д и к т о в а т ь с в о и у с л о в и я и с т а в я т п о д с о м н е н и е в ы б о р м и л л и о н о в г р а ж д а н , э т о л и ш ь п о д т в е р ж д а е т , ч т о Б е л а р у с ь и д е т п р а в и л ь н ы м п у т е м — п у т е м н е з а в и с и м о с т и , с у в е р е н и т е т а и с т а б и л ь н о с т и » , — с ч и т а е т ч е ч е н с к и й л и д е р .

Ранее президент России Владимир Путин также поздравил Лукашенко с победой во время телефонного разговора. Кроме того, главы государств обсудили международные вопросы и график предстоящих контактов

Си Цзиньпин отреагировал на победу Лукашенко на выборах

27 января Центризбирком Белоруссии сообщил, что действующий президент одержал победу на выборах, набрав более пяти миллионов голосов, что составило 86,82 процента от общего числа посетивших участки избирателей.