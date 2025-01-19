Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели телефонную беседу в воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В пресс-службе рассказали, какие темы обсуждались главами государств.

Путин тепло поздравил Лукашенко с праздником Крещения Господня и передал самые добрые пожелания всем православным гражданам Белоруссии.

Президент России также пожелал Александру Лукашенко успехов на президентских выборах, которые намечены на 26 января 2025 года.

Главы государств подчеркнули, что Москва и Минск продолжат укреплять союзные отношения.

«Лидеры подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства двух стран и условились о дальнейших личных контактах», — сказано в сообщении.

Ранее Лукашенко заявил, что не следит за предвыборными дебатами в Белоруссии.