Песков предположил, каким будет 2025 год

Текущее развитие событий в мире особого спокойствия в следующем году не обещает. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Во время общения с журналистами официальный представитель Кремля поздравил их с Новым годом и пожелал, что он был «лучше года уходящего, спокойнее».

«Хотя, конечно, развитие событий в мире особого спокойствия не обещает», — добавил Песков.

Пресс-секретарь также поблагодарил журналистов за сотрудничество и их интерес к тому, чем занимается президент России Владимир Путин. Песков также рассказал, что Путин обычно отмечает Новый год дома, если не едет куда-либо, а в его кабинете традиционно установлена елка.