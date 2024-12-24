Путин посетил Эрмитаж

Президент РФ Владимир Путин посетил Государственный Эрмитаж.

Глава государства в сопровождении директора музея Михаила Пиотровского осмотрел несколько залов Нового Эрмитажа, в том числе зал Диониса, "Римский дворик", зал Юпитера, зал Большой вазы и Двадцатиколонный зал.

В ходе экскурсии главе государства показали статую "Венеры Таврической" - римской реплики середины II века с греческого оригинала, а также античную бронзовую статую богини победы Виктории, обнаруженную вблизи итальянского селения Кальватоне.

В зале Юпитера Путин осмотрел шедевры императорских ювелиров Иеремии Позье и Луи-Давида Дюваля после комплексной реставрации. В коллекции представлены пять мушечниц и табакерок, украшенных бриллиантами и сапфирами, и несколько букетов, выполненных из драгоценных камней. Эти предметы ювелирного искусства пользовались большой популярностью Российского императорского двора.

Главе государства также рассказали о еще одном шедевре коллекции музея - чернолаковой гидрии "Царица ваз". Эта крупная ваза украшена рельефными фигурами, изображающими богиню плодородия Деметру, ее дочь Персефону, бога виноделия Диониса, Афину, Артемиду, Афродиту и других божеств. В Двадцатиколонном зале Эрмитажа президенту продемонстрировали новый элемент экспозиции - тактильную копию "Царицы ваз". Макет представлен в рамках продолжения инклюзивной программы "Искусство в ощущениях". Экспонат повторяет рельеф, форму и цветовые особенности оригинала.

Путину рассказали, что посетителям Главного музейного корпуса доступны тактильные копии и других античных произведений. Все они сопровождаются экспликациями на шрифте Брайля.