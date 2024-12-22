Переговоры Путина и Фицо в Кремле завершились

Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо завершились, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Переговоры завершились", - сказал представитель Кремля. Он отрицательно ответил на вопрос, планируются ли совместные заявления лидеров для СМИ. "Нет", - сказал Песков.

Фицо находится в Москве с рабочим визитом, Путин сегодня принял его в Кремле, и они пообщались в формате "один на один". Визит был согласован в максимально короткие сроки. Как отметил Песков, он был запланирован "несколько дней назад". Публично же о намерении Фицо посетить Россию сообщил президент Сербии Александар Вучич после того, как стало известно об отказе Зеленского продлить транзит газа через Украину. Сам же Фицо ранее указывал, что такое решение Зеленского приведет Словакию к кризису.

Фицо по-русски поблагодарил Путина перед началом переговоров в Кремле

Это первая личная встреча Путина и Фицо с 2016 года. Фицо стал третьим западноевропейским лидером среди тех, кто приехал на переговоры с Путиным в Москву после начала проведения специальной военной операции в феврале 2022 года. До этого в апреле 2022 года на переговоры с российским лидером приезжал канцлер Австрии Карл Нехаммер и в июле 2024 года - премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.