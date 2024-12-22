В Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным прибыл премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В воскресенье вечером об этом сообщили журналисты телеканала «Россия», опубликовавшие видео первых минут визита.

На кадрах Путин и Фицо усаживаются за стол для переговоров.

«Прямо сейчас в Кремле Путин проводит переговоры с премьером Словакии Фицо», — сказано в сообщении.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что визит был запланирован несколько дней тому назад.

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Он отметил, что пока не знает, какие темы обсудят лидеры. Однако, по его словам, «можно с легкостью предположить», что на повестке будут международные вопросы и транзит российского газа.