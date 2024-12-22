В РФ объяснили ненависть либеральной Европы к Трампу

Либеральная Европа с ее «антитрамповскими» настроениями становится для избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа проблемой. Об этом написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.

«Либеральная Европа по-прежнему ненавидит Трампа», — прокомментировал он назначение нового посла Великобритании в США Питера Мандельсона, который называл республиканца угрозой для мира, а также отмечал, что Трамп «немногим лучше белого националиста».

Пушков объяснил подобное отношение либеральной Европы к избранному президенту США тем, что главы европейских государств сохраняют тесные связи с демократической партией и «глубинным государством» в Штатах, которые планируют срывать планы Трампа и «вставлять ему палки в колеса».

«Если он [Трамп] эту проблему так или иначе не решит и не приструнит эту публику, то это будет явным проявлением слабости с его стороны. А они будут пытаться и дальше подрывать его авторитет», — отметил Пушков.

Ранее советник Дональда Трампа Крис Ласивита грубо высказался о Питере Мандельсоне. Ласивита раскритиковал действующее британское правительство и иронично назвал его особенным.