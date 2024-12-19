Путин оценил работу правительства

Правительство работает эффективно, думает о будущем. Такую оценку дал президент РФ Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

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Он высказал мнение, что кабмину удастся справится с ростом цен.

"О будущем надо думать всегда", - заметил он, добавив, что даже в самые тяжелые времена Великой Отечественной войны власти тоже думали о будущем.

Современное правительство, по его словам, эффективно формулирует национальные задачи, нацпроекты. Президент рекомендовал дополнительно сосредоточиться на развитии о развитии отдельных отраслей, производстве товаров широкого спроса. Это поможет в борьбе с инфляцией.

"Рост цен - это вещь неприятная и плохая. Но, сохраняя макроэкономические показатели, думаю, мы с этим справимся", - считает российский лидер.

Ранее в ходе того же мероприятия Путин объяснил рост цен в России тем, что предложение не успевает за спросом. Среди других причин - урожай, мировые цены и санкции.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию "Итогов года с Владимиром Путиным"