Песков: РФ вынудили проводить СВО
Россию вынудили проводить СВО, поскольку вести переговоры с ней отказались. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Он отметил, что для достижения целей России были бы «предпочтительнее именно переговоры».
«Но, поскольку от них отказываются, мы проводим специальную военную операцию и будем проводить ее до достижения всех целей», — добавил Песков.
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Пресс-секретарь напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал открытость Москвы к переговорам, однако Киев продолжает от них отказываться.