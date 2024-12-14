Путин объяснил уникальность России

Россия — это уникальная и самобытная цивилизация, ее народ всегда останется единым при всем своем внутреннем многообразии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», передает РИА Новости.

Глава государства сказал, что мы хотим сберечь и передать потомкам уникальную страну.

«Мы уникальная, самобытная цивилизация — многонациональный и многоконфессиональный народ, который при всем своём внутреннем многообразии был и будет единым», — заявил Путин.

В субботу в Москве проходит XXII съезд партии «Единая Россия». Делегаты примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР.

Ранее стало известно, что глава Республики Алтай Андрей Турчак обратился к руководству «Единой России» с просьбой не продлевать его полномочия в генсовете партии.