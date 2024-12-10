В МИД РФ рассказали о местонахождении Асада

Бывший президент Сирии Башар Асад находится в безопасности в России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Ранее сирийская оппозиция заявила об установлении контроля над страной и свержении Асада. Позже стало известно, что бывший глава страны вместе с семьей прибыл в Москву. В РФ ему предоставили политическое убежище.

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Рябков также подтвердил эту информацию.