В МИД РФ рассказали о местонахождении Асада
Бывший президент Сирии Башар Асад находится в безопасности в России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.
Ранее сирийская оппозиция заявила об установлении контроля над страной и свержении Асада. Позже стало известно, что бывший глава страны вместе с семьей прибыл в Москву. В РФ ему предоставили политическое убежище.
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Рябков также подтвердил эту информацию.
«В такой ситуации было бы неправильно с моей стороны рассуждать о том, что случилось и как это разрешалось. Но он в безопасности. Это показывает, что Россия действует так, как это и требуется в подобных экстраординарных ситуациях», — добавил он.