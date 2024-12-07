Мирный процесс разрешения конфликта на Украине может стать причиной ее внутреннего распада. Об этом сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«Процесс мирного урегулирования украинского кризиса запустит процесс самораспада Украины», — заявил Константинов РИА Новости.

По его словам, осознание населением реальной цены, уплаченной за политику нынешнего украинского руководства, может ускорить этот процесс.

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Константинов также предположил, что предстоящие президентские выборы в Украине могут стать критической точкой для страны. Он выразил сомнение в способности Украины пережить эти выборы без четкой идеологической линии, что может привести к разделению страны на отдельные территории.

Ранее итальянские журналисты писали, что у Украины есть три возможных варианта исхода конфликта с Россией. Первый вариант предполагает разделение Украины на две части, как это произошло с Германией после Второй мировой войны. Второй вариант превратит Украину в «Израиль Восточной Европы» с постоянной поставкой оружия и длительными боевыми действиями. Третий вариант также включает разделение Украины с созданием международной миссии, состоящей из военнослужащих, не входящих в НАТО, передает RT.