Лавров: Крым мог быть украинским

Крым мог быть украинским, если не госпереворот в 2014 году на Украине, сообщил американскому журналисту Такеру Карлсону глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, Украина была бы до сих пор едина и полуостров был бы в ее составе, если бы не госпереворот. Дипломат указал, что Москва была искренне заинтересована в том, чтобы прекратить начавшийся после госпереворота конфликт в Донбассе, но для этого было необходимо, чтобы Минские договоренности были полностью выполнены.

«Народ решил»: Путин объяснил, как Крым оказался в РФ

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова пойти на переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».