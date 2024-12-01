Путин посетит Минск

Президент России Владимир Путин посетит на предстоящей неделе Минск. Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Уточняется, что российский лидер отправится в Белоруссию для подведения итогов работы Союзного государства в 2024 году.

Также на предстоящей неделе Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, встретится с молодыми учеными, примет участие в пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовет».

Среди других планов главы государства — участие в мероприятиях в День добровольца (5 декабря) и Международный день инвалидов (3 декабря).

Ранее 1 декабря сообщалось, что Владимир Путин подписал закон о поправках в статью 31 закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». Теперь от водителей требуется пройти весовой и габаритный контроль автомобиля, если этого потребует должностное лицо, проводящее рейд. Речь о проверках в рамках федерального госконтроля на автомобильном транспорте.