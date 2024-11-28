Путин раскрыл подробности разговора с Шольцем

Президент России Владимир Путин рассказал, что в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем политики обменялись мнениями, но каждый остался при своем.

Об этом сообщает ТАСС.

«В основном это касалось, конечно, событий на Украине. Но здесь ничего необычного, я думаю, ни для него, ни для меня не было. Он [доносил] свою позицию, я свою. И мы остались при своих мнениях по данному вопросу», — сказал он.

По словам российского лидера, немецкий канцлер был первым, кто прервал молчание. Президент также уточнил, что разговор был долгим и длился около часа.

Ранее Путин заявил что разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойными ракетами вглубь территорий России означает прямое вовлечение Запада в конфликт. Он отметил, что применение высокоточного оружия большой дальности без прямого участия западных военнослужащих невозможно.