Украинцам пора прозреть и понять, что настоящим врагом являются американские госкорпорации с их киевскими ставленниками. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, сообщает РИА Новости.

Парламентарий констатировал, что киевский режим отдал украинское черноземье и все плодородные пахотные земли за транши американским госкорпорациям. Украина фактически превратилась в колонию, а ее жители в рабов.

«Украинскому народу пора прозреть. Открыть глаза на истинную причину всех их бед и военного конфликта», — сказал Шеремет.

По словам депутата, украинцы «оказались в заложниках террористической клики, удерживающей власть в стране». Их мобилизуют на фронт под мнимым предлогом защиты своей страны, на самом деле они будут умирать за интересы американских госкорпораций.

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Шеремет призвал жителей Украины понять, кто для них настоящий враг, а кто мнимый. И развернуть оружие «против западного агрессора и его продажных киевских ставленников».

Ранее Зеленский предложил американцам осваивать месторождения украинских природных ресурсов.