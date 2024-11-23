Путин запретил пропаганду чайлдфри

В России будет запрещена пропаганда отказа от деторождения под угрозой солидных штрафов. Пакет законов об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, вводится запрет на распространение в интернете, средствах массовой информации, кинофильмах и рекламе информации, пропагандирующей отказ от деторождения.

Сайты с такой агитацией попадут в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Чтобы выявить нарушителей, владельцы соцсетей должны будут осуществлять мониторинг. На фильмы с подобной пропагандой не будет выдано прокатное удостоверение.

Нарушителям запрета будет грозить административное наказание. При агитации с применением СМИ или интернета штраф составит для граждан от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 200 до 400 тысяч рублей, для юрлиц - от 1 до 4 миллионов рублей. А если при этом мишень пропаганды - дети и подростки, то для граждан штраф будет от 200 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц - от 400 до 800 тысяч рублей, для юрлиц - от 2 до 5 миллионов рублей. Иностранцам грозит, кроме штрафов, еще и выдворение.

Один из авторов пакета поправок - председатель Госдумы Вячеслав Володин - ранее обратил внимание на то, что под закон о запрете так называемой идеологии чайлдфри не подпадает само решение россиян не заводить ребенка. Цель изменений - "пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение о рождении детей".

«Речь не о запрете»: в Госдуме объяснили суть закона против чайлдфри

По информации Комитета Госдумы по просвещению, в интернете обнаружены около 400 подобных групп с аудиторией в 1,5 миллиона человек, треть из которых - несовершеннолетние.

В Совфеде при рассмотрении этого закона договорились внимательно проследить, чтобы не искажались основные исходные смыслы, об этом заявила спикер палаты парламента Валентина Матвиенко. Она как соавтор инициатив отметила, что их реализация должна создавать реальную защиту от пропаганды деструктивной идеологии.