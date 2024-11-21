Идея депутата бундестага, лидера партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сары Вагенкнехт о том, что следующий кабинет министров Германии должен починить и ввести в эксплуатацию трубопровод «Северный поток — 2» является позицией любого здравомыслящего человека и интересует большинство немцев. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

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«Мне кажется, это позиция любого здравомыслящего человека на планете Земля и то, что интересует подавляющее большинство немцев», — отметила дипломат.

По ее словам, жители Германии задаются вопросами о том, почему диверсия, приведшая к обрушению немецкой экономики, не расследуется, и почему трубопроводы не восстанавливаются. Когда немецкие граждане пытаются задать эти вопросы правительству, оно начинает врать. Именно поэтому данный вопрос остается на уровне обсуждения местными депутатами и общественными деятелями.

Ранее депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфусс предложил Берлину выставить счет за подрыв «Северных потоков» вновь избранному президенту США Дональду Трампу.