Лавров сообщил о глубоком кризисе в ЕС

Евросоюз в настоящий момент переживает глубокий кризис, вызванный слепым следованием американской линии в ущерб себе. Все это не может не вызывать определенное противодействие со стороны многих стран сообщества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в саммите Группы двадцати (G20).

"Евросоюз переживает глубокий кризис, на мой взгляд, в том числе такой, концептуальный, когда все больше и больше столиц не хочет слушать Брюссель, где засели бюрократы, никем не избранные и озабоченные только тем, чтобы проводить политику, которая нужна Соединенным Штатам в Европе", - отметил министр.