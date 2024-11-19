Песков объяснил увеличение сроков спецоперации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская спецоперация все еще продолжается, так как НАТО вступила в конфликт с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление Пескова в эфире индийского агентства ANI.

Песков подчеркнул, что СВО закончится, как только Россия достигнет своих целей. Представитель Кремля добавил, что сейчас возможность переговоров отрицается как украинскими властями, так и «их руководителями» в США.

«Когда все это началось, это началось против киевского режима. И сейчас это продолжается как война между Россией и НАТО. Вот почему это заняло немного больше времени и продлится еще немного», - заявил Песков.

Ранее Песков заявил, что власти РФ добиваются безопасности жителей новых российских регионов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также безопасности страны в целом. Пресс-секретарь президента подчеркивал, что о перспективах окончания спецоперации могут говорить лишь специалисты - сотрудники Минобороны РФ.