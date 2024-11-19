В Литве раскритиковали звонок Шольца Путину

Звонок канцлера Германии Олафа Шольца является странной стратегией, считает глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Его слова приводит Politico.

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По данным издания, дипломат высказался о разговоре Путина и Шольца в кулуарах встречи европейских глав МИД в Брюсселе.

Ландсбергис отметил, что звонок немецкого канцлера в момент, когда Евросоюз медлит с помощью Украине, «действительно странной стратегией».

Politico также приводит слова главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны, который призвал европейских коллег действовать вместе.

«Мы должны действовать единым фронтом. Этот звонок не был согласован между союзниками», — сказал он.

Накануне Шольц назвал правильным решение провести разговор с российским лидером, несмотря на критику европейских коллег. При этом он признал, что в позиции Путина по конфликту на Украине «ничего не изменилось».

15 ноября Путин и Шольц провели первый почти за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал главу российского государства к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». Путин в ответ отметил, что Москва никогда от них не отказывалась, и обратил внимание на необходимость учесть новые территориальные реалии и устранить первопричины конфликта.