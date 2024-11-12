Глава МИД России Сергей Лавров возглавит делегацию на саммите «Большой двадцатки» (G-20) в Бразилии, что означает пропуск встречи российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом Марат Бердыев в своем канале в Telegram.

«Российскую делегацию на этом мероприятии по поручению президента Путина возглавит министр иностранных дел Лавров», — заявил дипломат.

Бердыев также напомнил, что встреча представителей 20 крупнейших в мире экономик пройдет с 18 по 19 ноября в бразильском городе Рио-де-Жанейро.

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18 декабря прошлого года советник президента Бразилии Селсу Аморим заявил, что южноамериканская страна хочет, чтобы Путин приехал на саммит G20, который пройдет в Рио-де-Жанейро в 2024 году. Он отметил, что Бразилия, будучи председателем организации, примет всех лидеров на саммите. Он также подчеркнул, что игнорировать Россию невозможно и ее интересы на международных площадках должны быть учтены.