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Путин обсудил с Совбезом России интернет-безопасность

Вопросы информационной безопасности, в том числе в интернете, стали темой оперативного совещания президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности страны.

Путин обсудил с Совбезом России интернет-безопасность
© РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе Кремля, совещание проводилось в режиме видеоконференции. С докладом по теме выступил глава Минцифры России Максут Шадаев.

Ранее член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин рекомендовал россиянам отключить все важные аккаунты от сервисов Google.

Политика
Антон Немкин
Максут Шадаев
Владимир Путин
Пресс-служба Администрации Президента РФ
Google
Госдума
Совет безопасности РФ