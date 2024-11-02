Путин обсудил с Совбезом России интернет-безопасность

Вопросы информационной безопасности, в том числе в интернете, стали темой оперативного совещания президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности страны.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, совещание проводилось в режиме видеоконференции. С докладом по теме выступил глава Минцифры России Максут Шадаев.

Ранее член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин рекомендовал россиянам отключить все важные аккаунты от сервисов Google.