Лавров посетит страну ЕС впервые с начала СВО

Глава МИД России Сергей Лавров намерен посетить Мальту в декабре 2024 года — это станет его первым визитом в страну Европейского союза (ЕС) с начала спецоперации на Украине (СВО). Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала «Ведомостям».

По ее словам, Лавров примет участие во встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ). Она отметила, что страна, которая принимает это мероприятие, обязана обеспечить возможность работы всем странам-членам ОБСЕ.

«Делегации ОБСЕ регулярно информируются о ходе подготовки. Дополнительные практические подробности, включая приглашения, будут направлены всем делегациям в надлежащее время», — отметили в посольстве Мальты в Москве. В последний раз Лавров посещал страну ЕС в декабре 2021 года — тогда он также участвовал в заседании СМИД ОБСЕ, которое прошло в шведском Стокгольме.

Ранее Сергей Лавров на конференции по евразийской безопасности ответил на вопрос о возможности завершить конфликт на Украине «вничью». Он скептически отозвался о шансах на такое развитие событий.