Посла Финляндии вызвали в МИД России

Министерство иностранных дел России вызвало посла Финляндии Марию Лиивала. Об этом говорится в сообщении МИД. Газета.Ru

«Российская сторона потребовала от финской пересмотреть в кратчайшие сроки это нелегитимное решение... При необходимости российская сторона предпримет ответные меры», - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД России. ТК «Звезда»

«Послу было подчеркнуто, что в противном случае ответственность за последствия таких действий финских властей будет лежать на Хельсинки. При необходимости российская сторона предпримет ответные меры», - сообщили в МИД. ТАСС