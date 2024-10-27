Кадыров встретился с президентом ОАЭ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом Кадыров сообщил в своем Telegram-канале.

"В Абу-Даби встретился с моим дорогим старшим братом, президентом ОАЭ. <…> Мы поговорили о недавнем официальном визите уважаемого шейха в Москву, о встрече с президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Предметно поговорили о развивающихся отношениях между двумя странами, достигнутых успехах, товарообороте и многом другом", - написал Кадыров.

Он добавил, что также глава ОАЭ поинтересовался обстановкой в Чеченской Республике, успехами и достижениями региона.

"Я рассказал ему о последних новостях нашего региона, о процессах нового строительства в городах, о планах на ближайшее будущее", - уточнил Кадыров.

Он также выразил уверенность, что в будущем отношения между РФ и ОАЭ будут развиваться и укрепляться.

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Москву вечером 20 октября. В тот же день Путин принял эмиратского коллегу за неформальным ужином в Ново-Огареве. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, встреча президентов продлилась почти до полуночи. 21 октября прошла официальная часть переговоров. В понедельник шейх Мухаммед вернулся в Абу-Даби, а в среду прибыл в Казань для участия в шестнадцатом саммите БРИКС, который является ключевым событием председательства РФ в объединении.

Позднее президент ОАЭ сделал заявление, отметил, что его страна стремится укреплять свои отношения с Россией и другими международными партнерами. Также в заявлении говорилось, что глава ОАЭ обсудил с президентом России пути укрепления отношений между странами, особенно в области развития и совместных действий по достижению целей стратегического партнерства.