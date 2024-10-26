В США назвали саммит БРИКС победой Путина на всех направлениях

Саммит БРИКС стал победой Путина, заявил Миршаймер
Саммит стран БРИКС в Казани стал победой президента России Владимира Путина. В этом уверен американский политолог Джон Миршаймер.
«Всё происходящее - это еще одно доказательство того, что Путин в выигрыше, он побеждает санкции, он побеждает на поле боя, он не изгой», - высказался эксперт в видео на YouTube-канале Judging Freedom.
А заодно добавил, что со временем БРИКС будет становиться всё более внушительным.
Американский экономист рассказал о роли США в появлении БРИКС
Ранее немецкий политолог Александр Рар сообщил, что Запад отвергает БРИКС и формирование многополярного мира, при этом злится и не понимает, почему так много стран поддерживают Россию по украинскому вопросу.
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