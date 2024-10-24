Путин побеседовал с президентом Боливии

Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с президентом Боливии Луисом Арсе на полях саммита БРИКС.

Лидеры уже встречались в 2024 году: 6 июня состоялись двусторонние переговоры, а 7 июня президенты вместе приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Агентство ABI со ссылкой на посла Боливии в РФ Марию Луису Рамос ранее сообщало, что на встрече Арсе планирует обсудить с Путиным сотрудничество в сфере ядерной энергетики и образования, а также действующие литиевые контракты и перспективы вступления страны в БРИКС. О своем желании присоединиться к группе власти Боливии уведомили в июне прошлого года. Российская сторона в преддверии саммита указывала, что поддерживает стремление Боливии углублять взаимодействие с БРИКС.

Москва и Ла-Пас придерживаются схожих подходов к ключевым вопросам мировой политики, в том числе к суверенному равенству государств, верховенству права, неделимости безопасности и недопустимости вмешательства во внутренние дела, отмечали в Кремле.