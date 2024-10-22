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Постпред РФ заявил об обеспокоенности эскалацией в Ливане

Россия осуждает действия Израиля в Ливане, которые нарушают принципы международного гуманитарного права. Об этом заявил постпред России при ЮНЕСКО, чрезвычайный и полномочный посол Ринат Аляутдинов, выступление которого опубликовано в Telegram-канале постпредства.

Постпред РФ заявил об обеспокоенности эскалацией в Ливане
© РИА Новости
"Россия глубоко обеспокоена эскалацией насилия в Ливане, - заявил Аляутдинов. - Решительно осуждаем действия Израиля, чьи власти попирают принципы международного гуманитарного права".

Он отметил, что действия Израиля ставят "под угрозу сохранность объектов Всемирного наследия, образовательный процесс и безопасность журналистов".

"Рассчитываем, что ЮНЕСКО окажет необходимое содействие Ливану в областях компетенции Организации", - подчеркнул Аляутдинов, потребовав "прекратить эскалацию насилия и обеспечить прекращения огня".

Политика
Ринат Аляутдинов
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Ливан
Израиль