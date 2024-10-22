Постпред РФ заявил об обеспокоенности эскалацией в Ливане

Россия осуждает действия Израиля в Ливане, которые нарушают принципы международного гуманитарного права. Об этом заявил постпред России при ЮНЕСКО, чрезвычайный и полномочный посол Ринат Аляутдинов, выступление которого опубликовано в Telegram-канале постпредства.

"Россия глубоко обеспокоена эскалацией насилия в Ливане, - заявил Аляутдинов. - Решительно осуждаем действия Израиля, чьи власти попирают принципы международного гуманитарного права".

Он отметил, что действия Израиля ставят "под угрозу сохранность объектов Всемирного наследия, образовательный процесс и безопасность журналистов".