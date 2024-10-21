В Госдуме высказались о шансах Трампа на победу на выборах

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что шансы на победу бывшего президента США Дональда Трампа, который снова баллотируется на выборах президента от партии Республиканцев, стали еще более высокими. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Белика, обстоятельства последнего времени складываются в пользу Трампа. К ним депутат отнес провалы партии Демократов, которые играют на пользу избирательной кампании Трампа.

«Шансы Трампа на победу сейчас более высоки. Даже обстоятельства каким-то удивительным образом складываются в его пользу: низкие выплаты пострадавшим от урагана в США, конфликт на Ближнем Востоке, неэффективная миграционная политика — за это и многое другое Трамп критикует действующую администрацию в лице Байдена и Харрис», — заявил он.

Ранее в Politico сообщили, что Трамп может проиграть выборы, но все равно стать президентом.