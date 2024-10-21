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Небензя обвинил Зеленского в ставке на втягивание НАТО в конфликт с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский делает ставку на втягивание НАТО в конфликт с Россией, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН. Трансляция велась на сайте организации.

Небензя выдвинул обвинение Зеленскому
© ТАСС

Дипломат назвал украинского лидера «просроченным» президентом, который терпит «очевидное поражение на поле боя».

«Теперь уже открыто делает ставку исключительно на втягивание НАТО в прямой и не опосредованный конфликт с ядерной державой», — сказал Небензя.

Небензя рассказал о смене оценки украинского кризиса в мире

Ранее Зеленский обнародовал свой «план победы». Три пункта из него подразумевают приглашение страны в альянс, а также перевод военных действий на территорию России и неядерное сдерживание Москвы.

Зеленский заявлял, что приглашения Украины в НАТО не одобряют те, кто хочет оставить место для диалога с Россией. Он добавил, что скептицизм в отношении этой инициативы сохраняет Германия.

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