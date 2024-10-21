Узкие мужские джинсы виноваты в развале СССР. С таким мнением выступила руководитель общественного центра при комитете Госдумы по защите традиционных семейных ценностей «Иван чай» Элина Жгутова.

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— Начало развала великой страны происходило именно через стиляг в узких джинсах, — высказалась Жгутова, добавив, что не понимает, почему мужчины надевают узкие джинсы, ведь в них они не становятся привлекательнее для женщин.

Кроме того, Жгутова заявила, что узкие джинсы стоит приравнивать к атрибутике ЛГБТ*.

Критике со стороны руководителя общественного центра при комитете Госдумы по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай» подверглась также и музыка в стиле джаз.

— Я абсолютно согласна, что «если ты танцуешь джаз, то завтра Родину продашь». Кстати, мне вообще кажется, что это музыка для бездельников! — заключила она, выступая в рамках эфира на телеканале НТВ.

Современные международные проблемы начались после развала Советского Союза. С таким заявлением ранее выступил президент России Владимир Путин. По мнению российского лидера, геополитические интересы оказались для Запада гораздо важнее, чем даже были идеологические противоречия с СССР. Путин также обвинил западные страны в том, что они посылали после развала СССР в Россию «орды международных террористов».

*Международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией.