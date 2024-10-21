Самое главное, что нужно взять о саммите БРИКС в Казани

22 октября в Казани состоится саммит БРИКС. Российское сетевое издание «Московские новости» рассказало о самом главном, что нужно знать о грядущей встрече.

Саммит продлится до 24 октября — свое участие в мероприятии подтвердили делегации из 32 стран. При этом, от 20 из них на саммит приедут первые лица — председатель Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Республики Сербской Милорад Додик, генсекретарь ООН Антониу Гутерриш и генсек ШОС Чжан Мин. Кроме того, саммит планировал посетить президент Бразилии Лула да Силва, однако он был вынужден отменить поездку из-за внезапной травмы головы. При этом саммит-2024 станет первым в истории блока, который пройдет в расширенном составе, так как с 1 января 2024 года к объединению присоединились Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Таким составом доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности составляет 37%.

Всего ожидается прибытие 20 тысяч гостей, среди которых будут журналисты, волонтеры, эксперты и члены делегаций. Чтобы принять столько гостей, в Казани обновили 58 отелей, а на стенах Казанского Кремля запустили трансляцию светового шоу, которое посвящено странам-участникам саммита. Кроме того, были обновлены парки и памятники архитектуры, отремонтированы дороги и закуплены новые автобусы.

На время проведения саммита в Казани были введены несколько ограничений. Местным жителям рекомендовали носить при себе паспорта, школьникам объявили каникулы, а студенты были переведены на дистанционное обучение. Также с 18 октября в городе стали перекрывать улицы. Кроме того, в Казани была ограничена аренда электросамокатов и велосипедов, а муниципальные парковки временно будут работать только для аккредитованного транспорта. Ограничения коснулись и работы международного аэропорта Казани — часть его рейсов перенесли в Нижнекамск.

Ожидается, что программа саммита будет поделена на две части — вначале пройдет заседание по теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». На нем будут обсуждаться актуальные конфликтные ситуации в мире. Вторая половина пройдет в формате «БРИКС плюс/аутрич» — ее главной темой будет «БРИКС и Глобальный Юг — совместное строительство лучшего мира», в рамках которой участники встречи обсудят укрепление безопасности, а также экономических и гуманитарных связей. При этом российский президент Владимир Путин запланировал посетить 17 двусторонних встреч во время саммита.