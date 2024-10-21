В России назвали причину визита главы Пентагона в Киев

Министр обороны США Ллойд Остин посетил Киев для оценки адекватности президента Украины Владимира Зеленского после его требований к военной помощи. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

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«Похоже, что Остин приехал оценить адекватность Зеленского, объяснить необоснованность озвученных им требований к поставкам вооружений и избежать новых сюрпризов», — предположил он.

Представитель МИД России также предположил, что после поездки Остина в Киев в украинских и западных СМИ, вероятно, заявят, что Вашингтон отправил Киеву «большую руку помощи», чтобы создать образ «нерушимой и стратегической дружбы галантерейщика и кардинала».

Названа «тайная» цель встречи главы Пентагона с Зеленским

Ранее газета The Wall Street сообщила, что Остин прибыл в Киев в понедельник с посланием о твердой приверженности США военным усилиям Украины, но без новой военной помощи или разрешения ее силам использовать ракеты дальнего радиуса действия на территории России. Вскоре Остин объявил о новом пакете вооружений для Украины на 400 миллионов долларов.