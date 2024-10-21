Ушаков подтвердил, что Сербия будет на саммите БРИКС

Вице-премьер Сербии Александар Вулин будет присутствовать на саммите БРИКС в Казани. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ura.Ru

«Вице-премьер Вулин будет присутствовать», — заявил Ушаков. ТАСС

Из приглашенных на саммит президентов не смогут приехать двое - по непредвиденным причинам. Ранее стало известно, что бразильский лидер Луис Инасио Лула да Силва получил травму, и врачи не рекомендуют ему дальние путешествия. А президент Кубы Луис Диас-Канель Бермудес вынужден остаться в Гаване из-за масштабного блэкаута, накрывшего весь Остров Свободы. «Бразильская и кубинская делегации будут представлены на уровне министров иностранных дел», - уточнил представитель Кремля. Российская газета