Даже БДПИЧ ОБСЕ не смогла обойти молчанием нелицеприятную ситуацию в Молдавии в предвыборный период и в ходе голосования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. ТАСС

«Будучи не в состоянии на равных конкурировать с политическими оппонентами, молдавское руководство широко задействовало административный ресурс, осуществляло репрессии против оппозиционных политиков и независимых СМИ», — говорится в заявлении. RT на русском

При этом, по ее словам, Кишинев безосновательно обвинял Москву во вмешательстве в избирательный процесс. Оправдываясь борьбой с неким «деструктивным влиянием России», молдавские власти открыли в РФ, где проживают от 300 до 500 тысяч молдавских граждан, всего два участка для голосования. В европейских странах таких участков было порядка 200, уточнила дипломат. Парламентская газета