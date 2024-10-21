Небензя рассказал о смене оценки украинского кризиса в мире

Многие страны глобального Юга меняют оценку украинского кризиса, она становится «все более трезвой», считает постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя. Газета.Ru

«У большинства делегаций стран Глобального Юга и Востока формируется более трезвая оценка украинского кризиса, в том числе приходит понимание коренных причин его возникновения. Этому способствует планомерная работа по разъяснению российской позиции, - сказал он. - В частности, на нью-йоркской площадке мы продолжаем привлекать внимание к преступлениям киевского режима и непосредственной вовлеченности Запада в конфликт». ТАСС

Небензя также подчеркнул, что многие страны начали видеть и признавать российскую точку зрения вследствие конфликта Израиля с палестинским радикальным движением ХАМАС в секторе Газа. По его словам, многие государства увидели «лицемерие США», которое проецируется в том числе и на украинскую ситуацию. Lenta.ru