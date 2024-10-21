В Госдуме прокомментировали слова Трампа об «ударе по Москве»

Слова экс-президента США и кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа о том, что он якобы угрожал нанести удар по Москве сказаны в контексте его предвыборной кампании. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Газета.Ru

«У них предвыборные истории. У них работают технологи. Они, наверное, обсуждают с Трампом такие заявления, понимая последствия. Видимо, он хочет продемонстрировать свою напористость, что он может и такое даже сказать. При этом он старается все-таки сохранить отношения, чтобы иметь возможность [присутствовать] на переговорах. Мне кажется, он намекнул таким образом», — ответила на угрозу Журова. Lenta.ru

Ранее Трамп угрожал президенту России Владимиру Путину ударить по Москве, если он будет «гоняться за Украиной». Российская газета