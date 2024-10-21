Путин и президент ОАЭ обсудили энергетику, промышленность и транспорт

Промышленность, энергетика, инфраструктура и транспорт, помимо международных дел, стали темами российско-эмиратских переговоров в расширенном составе, которые открылись в Кремле.

Темы переговоров назвал президент РФ Владимир Путин, начиная встречу в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

"Предлагаю построить нашу работу следующим образом: я предоставлю слово нашему уважаемому гостю [президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну] для вступительных слов, - объявил регламент президент РФ. - А затем предлагаю передать слово коллегам по направлениям работы - это промышленность, это энергетика, это инфраструктура, транспорт". "Ну и, конечно, международные дела, где наше взаимодействие весьма важно - не только для дел регионального масштаба, но и для вопросов глобального характера", - добавил российский лидер.

Путин отметил, что Россия и ОАЭ активно взаимодействуют, причем не только на двустороннем и ближневосточном уровнях, но и на больших площадках - таких как ООН и БРИКС.