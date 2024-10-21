Путин встретился в Кремле с президентом ОАЭ

Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле коллегу из Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Рукопожатие лидеров двух стран открыло официальные переговоры.

Шейх Мухаммед прибыл в российскую столицу накануне - за день до начала официального визита в РФ. Путин и президент ОАЭ побеседовали в Ново-Огареве за неформальным ужином, обсудив, в частности, кризис на Ближнем Востоке и конфликт на Украине.

"Позвольте мне еще раз всех вас сердечно поприветствовать в Москве, в Московском Кремле", - обратился Путин и рассказал о прошедшей накануне встрече в Ново-Огареве.

Официальные переговоры двух лидеров, как анонсировала пресс-служба президента РФ, будут посвящены двустороннему сотрудничеству, а также ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке.